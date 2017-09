Vicieuse et agressive, Taylor Swift ?

C'est ce qui explique que les grandes stars de la pop et du rock jouent à fond la carte des concerts. C'est une manière de compenser le manque à gagner des ventes de CD. Et ce message, il y a au moins une star qui l'a très bien compris, et sans doute même trop bien compris: c'est la chanteuse américaine Taylor Swift.

En effet, Taylor Swift est accusée de pousser ses fans à la dépense contre la promesse de places de concert, comme le font remarquer Les Echos ! En fait, la campagne marketing de son dernier album "Reputation" est assez vicieuse. La chanteuse américaine surfe sur un constat: les fans, les siens, mais également ceux des autres chanteurs, ont souvent les pires difficultés pour obtenir des places aux concerts de leurs stars préférées.

Pour permettre à ces fans d'obtenir des places, les organisateurs de concerts ont mis en place des logiciels qui peuvent voir si la personne qui achète les tickets on line est un robot ou un être humain, donc un véritable fan. C'est important, car les robots ne sont là que pour acheter au plus vite des billets et les revendre au prix fort aux fans déçus de ne pas avoir obtenu des places. Mais dans le cas de Taylor Swift, ce logiciel va encore plus loin: il incite les fans de cette chanteuse à prouver leur amour pour Taylor Swift. Comment ? En achetant un ou plusieurs CD de "Reputation", ils maximisent leurs chances de voir leur star en live... Mieux encore, si ces mêmes fans partagent du contenu lié à Taylor Swift sur les réseaux sociaux ou s'ils achètent des produits liés à Taylor Swift, ils gagnent alors encore plus de points et se rapprochent de la possibilité d'avoir une chance d'obtenir une place au concert de leur idole !

Les médias américains ont parlé d'escroquerie, d'arnaque, car même si les fans de la chanteuse dépensent beaucoup d'argent, ils ne sont pas assurés d'avoir une place à son concert. En clair, Les Echos ont raison d'écrire que ce marketing vicieux pousse à la dépense et ne donne aucune garantie d'avoir un billet pour le concert.

En fait, ce que les fans ne savent pas, c'est qu'en plus des robots revendeurs, les ventes en ligne pour les concerts sont souvent faussées, car lorsque la vente commence officiellement, une bonne partie des places a en réalité déjà été vendue par des tiers, précisent encore Les Echos.

En fait, les fans devraient se rendre compte que la musique est un business comme un autre, et que contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est souvent pas le producteur du chanteur qui est le plus agressif sur le plan commercial, mais bien l'artiste. La vérité est déplaisante à entendre, mais c'est la vérité.