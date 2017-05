"Une bonne discussion est toujours bénéfique"

L'Anversois de 52 ans a été désigné CFO de l'Année en ce début de semaine par un jury composé de professionnels en la matière et de journalistes des rédactions de Trends et Trends-Tendances. Luc Popelier a mené de main de maître la réorganisation financière de l'institution. Le groupe banquier a pu ainsi renforcer son assise financière de 5 milliards d'euros en l'espace d'un an et demi. Cerise sur le gâteau : KBC a intégralement remboursé, cinq ans plus tôt que prévu, l'aide reçue des autorités flamandes et fédérales lors de la crise financière de 2008.

