Tesla: le bonus exorbitant d'Elon Musk fait jaser

Le bonus en milliards prévu pour le patron de Tesla, Elon Musk, consterne les investisseurs et les experts financiers. Il est en effet prévu que Musk reçoive un paquet d'actions d'une valeur de 2,6 milliards de dollars s'il atteint dans les années à venir une série d'objectifs en produisant des voitures électriques.

Une partie des actionnaires veulent s'opposer à ce bonus en votant contre la proposition ce mois-ci. Ils considèrent cette rémunération exorbitante et non justifiée. Les défenseurs évoquent pour leur part le succès de Tesla, qui est étroitement lié à son dirigeant et co-fondateur Musk.

Ce dernier détient déjà environ 20 pour cent des actions Tesla. Deux cabinets de conseils en investissements sont d'avis que Musk n'a pas besoin d'en détenir davantage pour garder sa motivatin. Musk pourrait devenir - et de loin - le dirigeant d'entreprise le mieux rémunéré au sein d'une société cotée en bourse s'il atteint tous les objectifs fixés.