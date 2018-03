Qui est Renaud Dehareng, ce Belge parmi les meilleurs CEO de l'année aux USA ?

Cinq ou six jours par semaine, il nage, roule ou court. Au triathlon comme en affaires, Renaud Dehareng pousse toujours plus loin, toujours plus vite. Très tôt, les rêves du Namurois dépassent la Belgique. Après les bancs de l'université de Namur, il combine un début de carrière avec un Master of Business Administration à la Warwick Business School au Royaume-Uni. Aujourd'hui à la tête de Curium, il a enchaîné les épreuves d'endurance pour déployer l'entreprise à partir de l'unité d'imagerie moléculaire issue de la société belge IBA. Cette trajectoire lui a valu de rejoindre la sélection des CEO de l'année du magazine américain CEO Today.

