Qui est Kim Van Esbroeck, la nouvelle CEO de Bancontact ?

Kim Van Esbroeck (38) était déjà chez Bancontact en 2011, lorsque les banques ont décidé de ne tout de même pas laisser tomber leur carte de paiement belge pour MasterCard, mais de prendre un nouveau départ avec Bancontact. Van Esbroeck a d'abord été chief operations officer et ensuite chief commercial officer. Dans cette fonction, elle a directement été impliquée lors de l'ouverture du traitement des opérations Bancontact à d'autres opérateurs que Worldline et lors de l'introduction de l'app mobile de Bancontact en 2014.

Van Esbroeck travaille déjà depuis plus de quinze ans dans les paiements électroniques, d'abord chez Integri et ensuite chez Clear2Pay, qui a absorbé ce contrôleur de qualité.

La louvaniste née à Malines a des diplômes de master en physique et en intelligence artificielle de la KU Leuven.

Bancontact a aussi pris d'autres candidats externes et internes en considération pour la fonction, communique la société. Kim Van Esbroeck est ressortie la plus forte de la procédure de sélection. Bancontact est dans les mains d'AXA Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC.

Selon les chiffres provisoires, Bancontact a atteint presque 1,4 milliard de transactions l'an dernier, une croissance de 6,38%.

Le CEO précédent de Bancontact, Kris De Ryck, va désormais se concentrer entièrement sur ses activités de CEO de Belgium Mobile ID. C'est un consortium de grandes banques et d'opérateurs qui désirent donner une identité mobile au Belge.