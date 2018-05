Qui est Jérôme Lemouchoux, CEO de Sodexo Benefits and Rewards Services Belux ?

Son bac en poche à 17 ans, Jérôme Lemouchoux entame des études en contrôle de gestion et audit à l'Université de Paris Dauphine. Seulement, contrairement à ses copains, il ne se voit ni dans un des Big Four de la consultance ni dans le marketing chez L'Oréal ou Procter & Gamble. Le Parisien rêve d'opérationnel et de contacts humains. Le déclic viendra après son diplôme en commerce et marketing obtenu à l'Ecole de Management de Lyon.

