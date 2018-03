Qui est Guy Quirynen, l'homme à la tête des restaurants Umamido ?

A l'image de Michel et Augustin qui ont exporté leurs cookies à travers le monde sur un mode de communication cool et sympa, Guy Quirynen, fondateur et dirigeant de la mini-chaîne de restaurants Umamido, fait partie de cette génération de food entrepreneurs qui prennent soin de ne pas avoir l'air de se prendre au sérieux. Un exemple ? Dans ses courriers électroniques, le titre de CEO fait place à celui de chief ramen fanatic.

