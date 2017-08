Qui est Gary Cohn, l'homme en pole position pour diriger la Fed ?

"J'ai un job en or au service du président. C'est un rêve qui s'est réalisé. " Une telle affirmation est un peu étrange venant d'une personne sur le point de changer d'emploi. Pourtant, les observateurs sont de plus en plus nombreux à voir Gary Cohn en pole position pour succéder en février prochain à Janet Yellen à la tête de la banque centrale américaine. " Le job est pour Gary s'il le veut, et je pense bien qu'il le veut ", a déclaré une source autorisée au site Politico, généralement bien informé.

