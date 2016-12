Quand Bill Gates joue secrètement au Père Noël

Aux Etats-Unis, les utilisateurs du site communautaire Reddit, honorent une tradition à la Noël. 60 000 utilisateur du réseau à travers 120 pays organisent un événement mondial appelé le Reddit's Secret Santa. Règles du jeu: les participants jouent au Père Noël secret en envoyant un cadeau à un autre participant. Ces dernières années, le co-fondateur de Microsoft Bill Gates y participe. Et cette année, c'est une certaine Aerrix Laurel qui a eu la surprise de recevoir les cadeaux du milliardaire.

D'après les photos publiées sur Imgur par la veinarde, le paquet contenait de bien jolis cadeaux : une Xbox One S Minecraft edition, trois manettes Xbox One, une NES Classic et des moufles Legend of Zelda pour elle et son chien. Il y avait aussi une petite note manuscrite : "J'adore ma Xbox, j'ai pensé que tu aimerais en avoir une aussi."