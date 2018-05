"On autorise pour notre cerveau ce qu'on refuse pour nos pieds!" (vidéo)

Il a rejoint le club select de la nouvelle génération de penseurs de l'Hexagone qui font parler d'eux, dans la foulée de Nicolas Bouzou, Laurent Alexandre, Stéphane Mallard et quelques autres. Mais l'homme a aussi fait beaucoup parler de lui pour le C.V. qu'il affiche et qui, à 30 ans à peine, le gratifie de trois doctorats et d'une série impressionnante de réalisations. Certains médias français l'accusent même de l'avoir gonflé. Mais Idriss Aberkane a la peau dure et il sait que cette publicité lui a permis d'assurer la promotion de ses idées. Et elles sont nombreuses. Il aime parler d'ergonomie du cerveau, du monde de l'éducation, de biomimétisme ou d'intelligence artificielle. Et dans la vie, il multiplie les casquettes.

Lorsque nous avons sollicité cette interview, nous pensions rencontrer l'orateur et l'auteur. Mais Idriss Aberkane nous a invité dans la banlieue de Neuchâtel, en Suisse. C'est entre les montagnes et les lacs suisses qu'il a installé ses activités de businessman. Dans ses bureaux, un brin tape-à-l'oeil pour la région, se loge General Bionics, une petite entreprise (un peu moins de 10 personnes) qu'il a créée voici un an et qui développe des idées (et des entreprises) aussi diverses que Chréage, un outil de knowledge management sur le Web, ou qu'une nouvelle sorte de kombucha, cette boisson acidulée consommée depuis des millénaires en Asie. Tiré à quatre épingles, le jeune homme de 32 ans dépose ses lunettes de soleil sur la table, nous sert une première version de kombucha maison et se lâche pour une longue interview à paraître ce 9 mai dans le magazine Trends-Tendances.

Voici, en video, un extrait de cette longue interview.