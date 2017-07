Les salaires faramineux des stars de la BBC révélés

Avec plus de 2,2 millions de livres, le producteur de radio Chris Evans arrive en tête de la liste. Il anime la matinale sur BBC Radio 2, après avoir été jusqu'en juillet 2016 le présentateur de l'émission télévisée Top Gear, très populaire au Royaume-Uni. Son salaire est presque cinq fois supérieur à ceux du directeur général de la BBC, Tony Hall, et de la femme la mieux payée du groupe, Claudia Winkleman, présentatrice d'un concours de couture sur BBC Two. Leurs rémunérations oscillent entre 450.000 et 500.000 livres chacun. La seule autre figure du groupe a gagner plus d'un million de livres est l'ancien joueur de football anglais Gary Lineker (au moins 1,75 millions de livres de salaire annuel).

Les autres personnalités les mieux payées sont principalement les présentateurs, notamment Jeremy Vine, John Humprys ou Huw Edwards, qui gagnent chacun plus de 500.000 livres par an.

Devançant les critiques, alors que la BBC est financée par la redevance publique, le directeur général Tony Hall a tenté de justifier ces niveaux de rémunérations. "Je comprends que pour beaucoup de monde, ces chiffres représentent des sommes très importantes, mais nous sommes un diffuseur mondial, dans un marché très concurrentiel", a-t-il expliqué sur BBC Radio 4, une des radios du groupe.

"Les gens veulent voir des animateurs, des présentateurs vedettes, des grandes stars, mais voudraient qu'on les paie moins que ce qu'ils peuvent obtenir" chez les concurrents, a estimé le directeur général.

Jusqu'au sein du gouvernement, des observateurs ont reproché les inégalités salariales en fonction du genre constatées au sein du groupe: dans cette liste de plus de 200 noms, un tiers seulement sont des femmes, et leurs salaires sont très inférieurs aux sommets atteints par leurs homologues masculins.

Tony Hall a promis d'aller "plus vite et plus loin" pour réduire ces écarts, détaillant son ambition d'atteindre l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes d'ici 2020.

La BBC s'était initialement opposée à la publication de ces chiffres, jugeant que cela permettrait à ses concurrents d'attirer ses personnalités en leur proposant de meilleurs salaires. Elle a finalement été contrainte de le faire suite à l'adoption en septembre 2016 d'une réforme gouvernementale. Pour la ministre de la culture Karen Bradley, la divulgation de ces salaires permet à la BBC de "s'aligner" sur l'exigence de transparence imposée aux services publics. Elle espère que cela permettra au groupe de réaliser des économies, à investir dans "des programmes encore plus réussis".