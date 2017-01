Le musée du Chat de Geluck se dessine

Si tout va bien, Bruxelles verra un flot de touristes rendre hommage au Chat de Philippe Geluck en l'an 2020. Les premières esquisses du musée prennent forme et la Région bruxelloise va investir 4,5 millions d'euros dans le projet. Il reste à trouver 4,5 autres millions pour boucler le budget. Volontaire, le dessinateur a pris son bâton de pèlerin pour séduire mécènes et sponsors. Mais la tâche est un petit peu plus compliquée que prévu...