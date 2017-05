La soirée du CFO de l'année 2017 (en images)

La soirée a débuté par le keynote inspirant de William De Vijlder, Group Chief Economist de BNP Paribas suivi d'un débat sur les Fusions et acquisitions avec Karim Hajjar de Solvay, Koen Van Gerven de bpost et Alain Wirtz de Zetes.

Puis, vint la remise des prix, le moment tant attendu par une assemblée de quelque 500 convives et représentants des sponsors et partenaires BDO, BNP Paribas, Axiom Software, Roularta Business Information et FEIB.

Le lauréat 2017 est Luc Popelier, CFO de KBC Groep. Ce dernier s'est démarqué des autres nominés Paul Depuydt de Ravago, Didier De Sorgher de Spadel, Sandrine Dufour de Proximus et Marc Hofman de Colruyt Group et succède ainsi à Detlef Thielgen d'UCB.

Luc Popelier a été élu par un jury indépendant, composé de membres des rédactions de Trends et Trends-Tendances et d'autorités en finance et en gestion financière pour le rôle prépondérant qu'il a joué dans le remaniement de KBC.

Cet Anversois de 52 ans a mené de main de maître la réorganisation financière de l'institution et regagné la confiance des clients et des investisseurs grâce à une communication transparente. Le groupe banquier a pu ainsi renforcer son assise financière de 5 milliards d'euros en l'espace d'un an et demi. Cerise sur le gâteau : KBC a intégralement remboursé, cinq ans plus tôt que prévu, l'aide reçue des autorités flamandes et fédérales lors de la crise financière de 2008.

Le compte rendu de cette soirée exclusive ainsi que l'interview de Luc Popelier en tant que Trends CFO of the Year paraîtront dans Trends et Trends-Tendances le jeudi 11 mai.