Karen Hellemans rejoint Roularta en tant qu'éditrice de l'unité d'exploitation Magazines

Après des études en sciences de la communication poursuivies à la VUB, Karen Hellemans (42) est entrée chez Sanoma en tant que product manager, notamment des titres Feeling, Flair et Libelle. Elle y a poursuivi son parcours professionnel d'abord en tant qu'éditrice et ensuite en tant que business director. Après la vente de Story et de Vitaya au Persgroep, elle a rejoint cette entreprise en tant que directeur magazines. Au cours des 18 derniers mois, Karen Hellemans a travaillé comme CMO chez JBC. Avec cette nouvelle nomination, RMG est parfaitement organisé pour assurer le développement de ses marques de magazines.