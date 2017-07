Jean-Luc Crucke, la Wallonie à pied comme voyage d'étude

Jean-Luc Crucke, futur ministre wallon du Budget, de l'Energie et des Aéroports, s'était embarqué l'été dernier pour un voyage d'étude singulier: traverser la Wallonie à pied, sur 850 km, pour rencontrer du monde. Nous l'avons rejoint à mi-parcours et l'avons suivi le temps d'une étape, entre Floriffoux et Villers-la-Ville.