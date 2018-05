Fraude fiscale: Jérôme Cahuzac condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis

La Cour d'appel a confirmé la culpabilité de l'ancien ministre mais a réduit sa peine. Jérôme Cahuzac avait été condamné en première instance en 2016 à trois ans de prison. Un premier compte en Suisse, puis un transfert des avoirs (600.000 euros) à Singapour via des sociétés immatriculées à Panama et aux Seychelles: cette fraude sophistiquée de l'ancien pourfendeur de l'évasion fiscale restera comme le plus retentissant scandale du quinquennat du président socialiste François Hollande.

Après la révélation de son compte caché par le site d'information Mediapart fin 2012, Jérôme Cahuzac avait menti pendant des mois à ses proches, aux parlementaires, aux médias. Avant de finalement démissionner en mars 2013 et d'avouer en avril.