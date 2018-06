En visite aux îles Féroé, entre villages perdus et beauté sauvage

Notre voyage devait démarrer en fanfare avec un séjour sur Mykines, île réputée pour ses colonies de macareux. Ces adorables petits oiseaux marins au bec multicolore habitent les pensées de tous les amateurs de nature qui débarquent aux Féroé, archipel logé dans l'Atlantique Nord, entre Norvège et Islande. Là-bas, on les approche à deux mètres, affirme-t-on ! Dommage que la météo soit maussade. En réalité, c'est bien pire : " Pas de traversée possible aujourd'hui " signale le patron de la vedette qui effectue le trajet, au départ de l'île toute proche de Vagar. " Demain encore moins, et après-demain probablement pas non plus, car les vagues sont trop mauvaises. " Grosse déception pour tous les visiteurs, alors qu'il commence à pleuvoir. Nous ne savons pas encore que nous bénéficierons d'une belle compensation météo : une semaine à venir exceptionnellement ensoleillée.

