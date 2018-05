Cinq pistes pour voir autrement la sublime île de La Réunion

S'imprégner de street art

Quand on parle street art, on se réfère en général aux grands centres urbains. Erreur. La Réunion est devenue un terrain de jeu de réputation internationale pour les muralistes. Arnaud Chapleau (dit Jace), originaire du Havre mais installé ici depuis son enfance, est l'un des précurseurs du mouvement. Ce graffeur de 45 ans est l'auteur des " gouzous " que l'on croise partout sur l'île. Ces petits personnages safranés à la silhouette rondelette abondent sur les façades, les parkings, les bornes d'électricité, les silos et même sur un gigantesque pylône de 16 mètres de haut, le long du pont de la rivière Saint-Etienne.

