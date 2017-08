Andy Schleck, le commerçant au maillot jaune

Nouvelle vie

Vainqueur du Tour en 2010 et classé trois fois meilleur jeune, Andy Schleck n'aura pourtant pas eu une longue carrière sur son vélo. De trop nombreuses blessures ont eu raison de sa motivation, l'obligeant à raccrocher à seulement 29 ans. Il n'a néanmoins pas tardé à rebondir puisque trois ans plus tard, Andy Schleck a désormais changé de vie pour devenir chef d'entreprise. Une nouvelle étape professionnelle qui ne tourne toutefois pas totalement la page du cyclisme, puisqu'il a décidé d'ouvrir un magasin de vélos. Un véritable temple de la bicyclette qui ne se limite pas à un public pro. " J'ai décidé de proposer une offre pour tout le monde. Il ne fallait pas se limiter aux vélos de route, surtout lorsque l'on voit le développement de l'électrique, par exemple ", explique le coureur retraité. Il n'a pas fait les choses à moitié. Son magasin s'étend sur trois étages, soit 1.000 mètres carrés. L'Andy Schleck Cycles est ainsi l'un des plus importants parmi les magasins dédiés à la petite reine au Luxembourg.

...