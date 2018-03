À quoi ressemble le réseau de Jean-Michel Javaux, président de Meusinvest?

De ces deux termes, quel est son préféré : président ou Meusinvest ? Commençons par le second, le plus évident. Jean-Michel Javaux est comme un poisson dans l'eau à Meusinvest, un organisme semi-public qui aide au financement d'entreprises en province de Liège. " L'économie me passionne et en particulier l'économie du terroir, confie-t-il. J'adore visiter les entreprises, écouter les entrepreneurs parler de leurs projets. Je suis admiratif devant tous ces jeunes qui créent leur start-up, ces étudiants d'HEC qui lancent leur boîte. " Il renoue avec un monde d'indépendants qu'il a très bien connu puisque ses grands-parents furent actifs, d'un côté dans la construction et, de l'autre, dans le commerce de beurre, fromage et lait. Son papa a travaillé dans le commerce laitier avant de bifurquer vers les thés, puis les vins et alcools. Bref, c'est plutôt le choix d'une carrière politique qui détonnait dans la famille.

...