À la découverte du Lough Erne, le lac aux 154 îles

Depuis la fin des "troubles", surnom donné par les habitants au conflit entre républicains et loyalistes, l'Irlande du Nord revit. Sur un plan économique mais aussi touristique. Belfast est devenue une ville à la mode et la série télé "Game of Thrones" a immortalisé quelques-uns des plus beaux paysages de l'Ulster. Mais c'est à l'ouest du pays que nous vous emmenons aujourd'hui. Sur les bords du Lough Erne, le lac le plus long d'Irlande du Nord, paradis de la pêche et de la gastronomie.