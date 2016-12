"Ne pas perdre d'argent c'est déjà bien"

Brexit, élection de Donald Trump... 2016 a été une année fertile en surprises politiques. Et 2017 promet également son lot de suspense. Avec au programme des élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, ce sont trois pays clés de l'Union européenne et de la zone euro qui vont au-devant d'une période d'incertitude. Car avec le succès de partis populistes comme le PVV aux Pays-Bas, le FN en France et l'AfD en Allemagne, plus personne n'ose encore se prononcer sur l'issue de ces scrutins en cette ère de "politique post-vérité". On peut d'ailleurs également s'attendre à une poussée de fièvre politique dans notre pays à la veille des élections communales de 2018 et des élections fédérales un an plus tard.

