Gazelles 2017 - Lauréate pour les Moyennes Entreprises: Valipat

"Nous allégeons la charge administrative de nos clients, qui gagnent énormément de temps en nous confiant des tâches à la fois complexes, sensibles et répétitives, explique Patrice Durand, CEO de Valipat. Nous investissons chaque année plus d'un million d'euros dans notre développement, en particulier dans des applications web très spécifiques. Grâce à ces outils, à nos procédures opérationnelles sécurisées et efficaces, à notre réseau de plus de 120 cabinets de conseil en propriété industrielle (PI) dans le monde et surtout au savoir-faire de nos équipes, nous offrons à nos clients une réelle valeur ajoutée. Le tout à des prix inférieurs à ceux dont ils bénéficient en travaillant sans notre intermédiaire. " " La propriété industrielle est une niche en soi et, dans cette niche, Valipat offre des services... de niche ", précise-t-il.

Ancrage bruxellois

La start-up Valipat a vu le jour en 2008 au sein du cabinet Gevers, célèbre cabinet belge de conseil en propriété industrielle. La petite société a ainsi pu, dès ses débuts, bénéficier de l'expertise de professionnels compétents et d'une grande crédibilité sur le marché. " Nous avons néanmoins rapidement ressenti la nécessité de prendre notre indépendance, ce que nous avons fait en 2012. Valipat vole depuis lors de ses propres ailes. Si la société a un caractère et des équipes résolument internationaux, nous avons toujours souhaité conserver un ancrage local. Valipat est une société belge et cosmopolite, à l'image de Bruxelles ", explique Patrice Durand.

Forte croissance

Ces dernières années, Valipat a connu une expansion extrêmement rapide, tant par sa croissance organique que par son récent rapprochement avec la société écossaise Envoy, spécialisée dans le paiement des taxes annuelles de brevets et le renouvellement de marques et modèles. Valipat est ainsi devenue un acteur incontournable du marché, capable d'offrir une panoplie de services complète. " Cette collaboration n'a pas été choisie au hasard. Outre la parfaite complémentarité de nos offres de service, Envoy et Valipat partagent des valeurs fortes, articulées autour de la qualité et du service client. Nous aurions pu développer ces nouvelles activités par nous-mêmes mais la fusion nous a fait gagner du temps, essentiel dans un marché en pleine mutation, de plus en plus compétitif et dans lequel le volume d'affaires est indispensable pour survivre ", souligne Patrice Durand.

Valipat sert aujourd'hui 550 clients dans le monde et emploie 130 personnes actives en Belgique, Ecosse, France, Grande-Bretagne, Allemagne et aux Etats-Unis. Le recrutement de collaborateurs de talent est une des priorités de Valipat. " Il est incroyablement difficile de trouver les bonnes personnes mais le succès d'une société de services comme la nôtre en dépend, et c'est pourquoi nous avons mis en place un processus de sélection particulièrement rigoureux. Les multiples talents de nos équipes se nourrissent d'une diversité culturelle particulièrement riche et nous sommes très fiers de nos collaborateurs, de l'énergie qu'ils déploient et de l'ambiance qui règne dans nos bureaux. "

DIRK VAN THUYNE