La e-navette, c'est pour bientôt!

Même si c'est difficile à imaginer, toutes les prévisions vont dans le même sens et d'ici 2050, pas moins de 70% de la population mondiale vivra en ville. Et pour que ces mégapoles demeurent viables, de nouvelles solutions de mobilité doivent être imaginées. Renault est l'un des constructeurs à se préparer et à préparer l'humanité à ce bouleversement dans le domaine de la mobilité.

Porte-parole de Renault, Karl Schuybroek lève un coin du voile sur ce qui se trame dans les coulisses : "Depuis 120 ans environ, Renault a un rôle de pionnier. En 2007, nous avons été les premiers à présenter une série de quatre modèles électriques représentant chacun un segment de marché différent. Nos concurrents allemands ont considéré ce lancement comme un coup de pub. Pour eux, l'électromobilité était quelque chose d'extrêmement lointain. Dix ans plus tard, ils ont toujours une longueur de retard sur la réalité. Avec notre concept EZ-GO (prononcez "Easy Go"), nous faisons à nouveau un grand pas en direction de la mobilité de demain. EZ-GO est ce que nous appelons un 'robot-taxi', c'est-à-dire une voiture électrique autonome et partagée dépourvue de chauffeur. Ce véhicule circule en ville et dans ses alentours, et il est pensé pour transporter un maximum de six personnes. Sa plate-forme modulaire lui permet de couvrir un large panel d'applications et d'accueillir de nombreux types de carrosseries. EZ-GO est le premier d'une série de concept-cars. Offrant une solution de mobilité adaptée aux exigences de chacun, il fonctionne comme un service que l'on peut directement réserver via une application mobile ou utiliser depuis des stations implantées dans la ville. Ce service peut être proposé par les villes ou des entreprises privées. Il fonctionne 24h/24 et 365 jours par an. EZ-GO est un complément à la voiture particulière et aux transports en commun comme le métro et les autobus. Il combine la flexibilité et le confort de la voiture particulière avec l'efficience et la sécurité des transports en commun. Et tout cela pour un coût raisonnable car il s'agit d'un service partagé."

Fenêtre ouverte sur le monde

"L'autopartage devient chaque jour davantage une pierre angulaire de la mobilité de demain. EZ-GO circulant de manière autonome, les passagers ont la possibilité de se détendre ou de préparer leur prochain rendez-vous professionnel. Comme il est autonome, EZ-GO peut gérer de manière indépendante la distance qui le sépare du véhicule en amont, rester sur sa voie de circulation, changer de bande et virer à un carrefour. Sa vitesse maximale est de 50 km/h. Grâce à sa propulsion électrique, il ne produit aucune émission nocive et est silencieux. Sa signature lumineuse indique qu'il est en mode autonome et des signaux sonores extérieurs préviennent piétons et cyclistes de son arrivée. Des bandeaux lumineux indiquent également quand ceux-ci peuvent traverser la route en toute sécurité. Avec sa silhouette trapézoïdale, sa hauteur contenue et ses grandes surfaces vitrées, EZ-GO offre à ses passagers une fenêtre ouverte sur leur environnement, tout en étant plus discret qu'un bus ou une navette classique."

"Comme il est facile d'entrer dans EZ-GO et d'en sortir, ce véhicule est également accessible aisément aux buggys et aux personnes à mobilité réduite. EZ-GO n'étant pas affecté à des trajets définis, les passagers peuvent y prendre place et en sortir où ils veulent en ville. Pour ce concept, nous avons trouvé un nom parfaitement adapté : Easy Life ! Les passagers peuvent aussi utiliser la connexion Wifi disponible à bord pour avoir accès en permanence à leur univers numérique. Ils peuvent aussi recharger leur smartphone par induction. Un grand écran sert d'interface de communication afin d'informer les passagers sur l'heure d'arrivée, les arrêts programmés et les sites de chargement. Tout a été mûrement réfléchi."