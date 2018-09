Jaguar I-PACE, un SUV premier de cordée

26 mars 2008. Le richissime magnat indien de l'acier Ratan Tata rachète pour 1,45 milliard d'euros Jaguar Land Rover et dévoile ses projets ambitieux : "Je veux garantir la compétitivité de Jaguar et Land Rover en permettant à ces marques de poursuivre leur développement tout en préservant leur identité."

Superbe SUV aux qualités sportives

Dix ans plus tard, Jaguar Land Rover a retrouvé sa place au sommet et affiche un étonnant dynamisme. Si les autres constructeurs parlent de l'avenir, celui-ci a déjà commencé pour JLR. Le Jaguar I-PACE est le tout premier SUV entièrement électrique. Et quel SUV !

Il associe à des émissions nulles des performances sportives tout en possédant une autonomie très généreuse. Le I-PACE se distingue aussi par son design aérodynamique audacieux et son énorme habitabilité, son coffre proposant un volume de 656 litres. Deux moteurs électriques développant au total une puissance de 400 ch pour un couple de 696 Nm entraînent les quatre roues. Ces moteurs garantissent au I-PACE des performances particulièrement sportives pour un SUV puisqu'il ne lui faut que 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Sa batterie lithium-ion de 90 kWh est constituée de 432 cellules. Elle est intégrée dans le plancher, ce qui est tout bénéfice pour la tenue de route. Cette batterie garantit une autonomie de 480 kilomètres en vertu du nouveau cycle de test WLTP. En moins de 45 minutes, la batterie est rechargée à 80%. Et grâce à des mises à jour effectuées à distance, le I-PACE dispose toujours de la version la plus récente du logiciel de gestion.

Le système de navigation analyse la topographie de la route jusqu'à la destination finale et combine ces données aux trajets antérieurs afin de pouvoir calculer avec précision et fiabilité l'autonomie réelle et l'état de charge. De la sorte, le conducteur n'a pas à craindre de tomber en panne de courant.

S'installer dans l'habitacle du I-PACE, c'est accéder à l'univers luxueux de Jaguar. Un monde où détails et technologie sont omniprésents. Ce nouveau Jaguar I-PACE n'est pas seulement audacieux et séduisant, il offre aussi des performances durables dignes d'une voiture de sport ainsi que la fonctionnalité d'un SUV à cinq places. Jaguar est en train d'évoluer très rapidement, passant du statut de constructeur de voitures de sport prestigieuses à celui de spécialiste du SUV.

Le Jaguar I-PACE est décliné en quatre versions : First Edition, S, SE et HSE. La variante la moins chère coûte un peu moins de 79.000 euros.