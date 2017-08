Zoom sur les appartements: Schaerbeek et Evere, les bons plans

L'immobilier bruxellois respire la forme. Il maintient son rythme élevé de transactions immobilières, trimestre après trimestre. La suppression du régime du bonus logement fin 2016 au profit d'un nouveau système de réduction des droits d'enregistrement n'a pas bouleversé cette belle activité. Le marché de l'habitation existante (ou secondaire) a connu une hausse du nombre des transactions de 5 % entre le premier et le second trimestre 2017, selon la Fédération royale du notariat belge. Et quand on transpose ces données à celles livrées par le bureau d'expertise de Crombrugghe & Partners relatives aux prix des appartements existants (à partir de 85.000 annonces immobilières publiées ces trois derniers mois sur le site Immovlan.be), on voit que cette activité a entraîné une augmentation des prix dans neuf communes bruxelloises sur dix. Une augmentation des prix qui n'est toutefois qu'à peine supérieure à l'inflation, ce qui n'impacte que légèrement les ménages. C'est en tout cas le signe d'un marché qui reste relativement sain et d'une situation qui arrange un peu ...