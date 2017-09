Voici combien ça coûte de se loger en Belgique

En réalité, 30,4%, soit 10.400 euros, sont consacrés au logement en lui-même (loyer, charges, dépenses énergétiques, entretien et réparation) et 5,8%, soit 1.992 euros, à l'achat de meubles et d'appareils ménagers, à l'entretien courant (produits ménagers) et à l'outillage pour la maison et le jardin, etc.

Les transports et les communications représentent un autre poste de dépenses important (14,8%), devant les soins et services personnels (10,1%), la culture et les loisirs (7,5%), l'horeca (6,4%), la santé (4,6%) et les articles d'habillement et les chaussures (4,3%).

L'enquête pointe également des différences régionales dans les habitudes de consommation. Les ménages bruxellois consacrent ainsi proportionnellement plus d'argent à leur habitation (39% contre 35,8% en Flandre et 36,3% en Wallonie) ainsi qu'aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées (13,8% contre 13,3% en Flandre et 13,5% en Wallonie).

Les Flamands dépensent, quant à eux, proportionnellement plus pour les meubles, les appareils et ustensiles ménagers et d'entretien courant (6,4% contre 5% en Wallonie et 5,1% à Bruxelles) et pour les hôtels, les cafés et les restaurants (7,1% contre 5,0% en Wallonie et 6,7% à Bruxelles).

Enfin, les Wallons consacrent proportionnellement plus d'argent aux dépenses énergétiques (5,7% contre 4,8% en Flandre et 4,1% à Bruxelles) et de transport (12,9% contre 11,4% en Flandre et 8% à Bruxelles).

Par ailleurs, l'enquête sur le budget des ménages nous apprend que 100% des ménages possèdent au moins un réfrigérateur, 98% au moins une télévision, 98% au moins un GSM ou smartphone et 92% au moins une machine à laver.

D'autres biens durables sont aussi très présents dans les ménages belges: 82% d'entre eux possèdent au moins une voiture, 73% un ordinateur portable, 62% une machine à laver la vaisselle et 50% une tablette.

Là aussi, des différences régionales sont relevées: le pourcentage de ménages possédant une voiture particulière est nettement plus élevé en Flandre (86%) et en Wallonie (85%) que dans la Région de Bruxelles-Capitale (53%). Idem pour les machines à laver le linge (94% en Flandre et 93% en Wallonie contre 78% à Bruxelles) et les machines à laver la vaisselle (64% en Flandre et 66% en Wallonie contre 47% à Bruxelles). Par contre, le pourcentage de ménages possédant au moins une tablette est seulement plus élevé en Flandre (56% contre 42% en Wallonie et 43% à Bruxelles).

Enfin, près d'un ménage sur quatre (23%) a un ou plusieurs chiens et 29% un ou plusieurs chats. Les Wallons sont proportionnellement plus nombreux à posséder un chien (31%) ou un chat (36%) que les Flamands (respectivement 21 et 27%) et surtout que les Bruxellois (11 et 16%).