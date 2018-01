Truflo Rona: les syndicats sollicitent la SOGEPA afin de racheter les bâtiments

La maison-mère a effectivement accepté, lors des négociations liées à la fermeture du site herstalien, de céder le parc machines pour l'euro symbolique aux travailleurs à la seule condition qu'ils présentent d'ici quatre à cinq mois un business plan solide permettant de relancer une activité. Truflo Rona a laissé sous-entendre qu'il pourrait faire appel en sous-traitance à cette nouvelle entreprise.

Les syndicats sont conscients que pour faciliter cette relance le rachat du bâtiment est une étape obligée. "Nous ne devrions pas démonter les machines, ce qui a un coût et nous serions directement opérationnels", reconnaît Jordan Atanasov (CSC Metea).

Les syndicats vont dès lors solliciter la direction de Truflo Rona afin qu'elle réalise une estimation de la valeur du bâtiment. Dans un second temps, les représentants syndicaux évalueront, avec la SOGEPA, la possibilité du rachat.

La Région wallonne, par la voix du ministre de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet avait annoncé le 24 janvier dernier au parlement wallon, qu'elle était prête au travers de ses outils à savoir la SOGEPA et la Sowescom, chargée du financement des coopératives (via Brasero), à soutenir une telle initiative.

Au terme de près de 3 mois de discussions tendues entre direction et syndicats de Truflo Rona suite à l'annonce le 2 octobre 2017 de l'intention de fermer l'entreprise et de délocaliser l'activité vers l'Italie, un préaccord est survenu sur les volets industriels et sociaux. Il sera signé mardi par les délégations syndicales.