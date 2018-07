Secondes résidences à l'étranger: douce France, bercée de tendre insouciance

"Oubliez votre smartphone et prenez le temps de vivre ", a pour habitude de dire la tenancière d'un petit café de Chaumont-Porcien, entre Reims et Charleville-Mézières. Au début, l'injonction a quelque peu surpris Tony De Bel et sa femme Rosy Bocaege qui venaient d'acheter une seconde résidence dans ce hameau de moins de 500 habitants. " Elle avait évidemment raison car nous venons ici pour nous reposer. Nous faisons du vélo, des balades avec le chien, une partie de pétanque ou profitons de notre jardin, tout simplement ", confie Tony, enseignant, coordinateur sportif du club de foot SV Zulte-Waregem et depuis peu candidat à une fonction politique dans sa commune de Zulte.

...