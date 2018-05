"Realty doit devenir le Davos de l'immobilier belge"

Le salon dédié aux professionnels de l'immobilier belge se tiendra les 16 et 17 mai à Tour & Taxis. Une année de transition avant un déménagement à Knokke en 2019 qui résonnera comme un nouveau départ. Repositionnement du produit, déplacement au mois de septembre, droit d'entrée plus élevé et recentrage sur les vrais besoins des acteurs de l'immobilier. Les ambitions sont grandes. Reste à voir si le public suivra.