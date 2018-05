Près de chez vous

Acheter près de chez vous comporte de nombreux avantages. Vous maîtrisez mieux les risques car vous connaissez votre quartier : les points forts et faibles, les centres d'intérêt, les loyers, les profils d'habitants, etc. C'est également moins énergivore. Que ce soit pour faire les visites, l'état des lieux, des réparations, rencontrer l'assureur en cas de dégâts des eaux, etc., le gain de temps est appréciable.

