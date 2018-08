Quand une église va accueillir des appartements de luxe

Bruxelles a plus d'églises que Paris

Selon l'Atlas du patrimoine religieux flamand, 8% des 1.800 églises de Flandre ne seraient plus utilisées. Depuis 2016, un Bureau de projet s'attache à étudier la faisabilité d'une reconversion pour ces bâtiments désertés et 83 d'entre eux font l'objet d'une telle étude. Côté wallon et bruxellois, les autorités en sont encore au stade de la cartographie. Mais il y a du boulot! Rien qu'à Bruxelles, on compte quelque 250 églises. C'est davantage qu'à Paris, agglomération pourtant autrement plus importante.

