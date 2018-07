Pourquoi la reconversion est une valorisation immobilière non négligeable

Le développement immobilier traditionnel est en voie d'extinction. Aménager un lotissement au milieu des champs devient de plus en plus exceptionnel. L'heure est la reconversion. Il y en a pour tous les goûts : des immeubles de bureaux transformés en appartements, des friches industrielles (usines, entrepôts, garages, etc.) en nouveau quartier, d'anciennes usines en lieux culturels voire des églises en logements. Une évidence vu les nouvelles dynamiques en matière d'aménagement du territoire qui tendent vers une rareté du foncier et une réduction de la consommation d'espace. Une opportunité aussi, étant donné que ces sites sont souvent très bien situés, au coeur d'un espace urbain et à proximité de voies de communication. Un héritage du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle, où ces usines étaient le trait d'union de la vie villageoise. De sites délaissés, ils sont donc devenus des actifs particulièrement intéressants.

