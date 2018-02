Opération reconstruction pour le territoire wallon

L'information n'est pas neuve. Elle est dans la tête de toutes les personnes qui gravitent dans le petit monde de l'aménagement du territoire wallon depuis une dizaine d'années. Elle vient par contre de faire, enfin, un saut auprès du grand public via un slogan accrocheur : "Stop au béton". L'étalement urbain n'est plus en vogue. Et ne le sera plus du tout à l'avenir. Plus question donc de grappiller des terres (à bâtir ou autre) en pleine campagne. La Wallonie fermera (à moitié) le robinet en 2025 et le coupera définitivement en 2050. Beaucoup d'eau coulera toutefois sous les ponts d'ici là, tant en termes de concrétisations que de réalités juridiques. " Mais les intentions sont bien présentes ", confie Fabienne Thonet, directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Aménagement du territoire Carlo Di Antonio (cdH).

