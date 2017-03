Mipim, la nouvelle arène du Brexit ?

Il y a fort à parier qu'il sera abondamment question du Brexit dans les conférences du Mipim. Thème de l'édition 2017 de la grande foire qui réunit les professionnels de l'immobilier du monde entier : A New Deal for Real Estate. Le Brexit pourrait-il provoquer la redistribution des cartes du paysage immobilier européen ? Les Britanniques, en tout cas, semblent peu rassurés à en juger d'après leur très nombreuse délégation au Mipim. La délégation particulièrement fournie du gouvernement britannique aura même son propre pavillon au Palais des Festivals de Cannes. Du jamais vu en 28 ans de Mipim. Le message lancé à l'unanimité est sans équivoque : Londres et les autres villes de la grande Albion sont et restent attractives pour les investisseurs immobiliers et les promoteurs, même après le Brexit.

