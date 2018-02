Minuscule et hors de prix, le plus petit studio de New York est à louer (en images)

Le plus petit studio de Manhattan est à louer et les locataires potentiels se bousculent, si l'on en croit Citi Habitats, l'agence immobilière qui le gère, relayée par The Independant. Sachez néanmoins que ce 'petit bijou' mesure 6,3 mètres carrés et se loue 950 dollars (770 euros), charges comprises. Une bagatelle dans une ville ou le mètre carré devrait s'arracher à plus de 10.000 dollars en 2018. " C'est certainement le plus petit studio de Manhattan, mais également le moins cher ", explique Citi Habitas. Mais à New York, " tout est une question de localisation ", ici en l'occurrence l'Upper West Side.

Pour cette surface et ce loyer, vous ne bénéficiez cependant pas d'une salle de bain ou d'une toilette privée. Il faudra partager celle située sur le palier du 5e étage (sans ascenseur) avec quatre autres appartements. Par contre, le studio est équipé d'une gazinière, d'un frigo et d'un placard.

Dernier détail qui a son importance, vu la taille plutôt modeste du studio, une seule et unique personne peut légalement y vivre... et ce n'est peut-être pas plus mal.