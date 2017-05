"Louvain a fait le plein de kots"

Les Brabançons flamands seraient-ils en train d'opter de plus en plus pour un mode de vie urbain ? On pourrait le croire, tant les projets d'appartements neufs ont la cote, aussi bien à Louvain et alentour qu'en périphérie bruxelloise. Sous l'action de promoteurs guidés par la demande du marché, certaines communes se densifient. Une densification bien vue et même souhaitée par le gouvernement flamand qui, fin 2016, a adopté le plan Stop au béton, et opte par là même pour une politique urbanistique ferme, encourageant les Flamands à vivre dans "plus petit".

...