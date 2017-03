Louer son bien sur Airbnb, ça rapporte combien ?

Une usine de ciment abandonnée et un architecte visionnaire. Il n'en fallait pas plus pour bâtir une habitation géniale. En 1973, l'architecte Ricardo Bofill est tombé sur l'usine abandonnée juste en dehors de Barcelone. Après des années de rénovations, l'unité de production laissée en jachère a été transformée en lieu d'habitation animé.

Eric Cloes - Non, on ne parle pas de camper sur son lieu de travail, mais de vivre dans un ancien bureau. Et il semble que dans la région bruxelloise, ce soit urgent.

L'achat d'une maison revient de plus en plus cher. Si vous voulez rénover, le montant atteint rapidement des sommets. Que faire si votre budget se limite à 10.000 euros et que vous désirez prendre des mesures d'économie d'énergie? Quels sont les investissements les plus judicieux ?