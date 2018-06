Lieux de travail flexibles 1 - Bureaux classiques 0

Regus semble trouver un second souffle dans notre pays. En effet, le fournisseur de solutions de travail flexibles a vu le nombre de ses espaces belges passer de 13 à 34 en deux ans. Le rythme s'accélère particulièrement en Flandre occidentale, où l'ambition est de posséder au moins six centres d'affaires. Ypres et Courtrai ont emboîté le pas à Bruges et à Roulers. Ostende figure en haut de la liste des souhaits et une deuxième implantation à Bruges est dans le domaine du possible.

