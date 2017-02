Les prix de l'immobilier en Belgique devraient croître modérément

Dans son analyse consacrée à l'immobilier résidentiel européen, S&P Global constate que les prix et les volumes se sont redressés en Belgique, en 2016, après une faible année 2015.

Et des fondamentaux économiques en amélioration, notamment le niveau de chômage, des taux d'intérêt bas ainsi qu'un immobilier dont le prix reste abordable, en comparaison avec d'autres pays, vont continuer à soutenir la demande, estime S&P Global qui s'attend à ce que "les prix des maisons croissent modérément au cours de deux prochaines années et fassent montre d'une certaine résistance aux changements en matière de fiscalité sur les emprunts hypothécaires".

Au niveau européen, S&P Global s'attend à une poursuite cette année de la hausse des prix de l'immobilier résidentiel sur la plupart des marchés. Les plus fortes hausses des prix des maisons devraient intervenir en Irlande (7%), Allemagne (6%) et aux Pays-Bas (5%). Le marché italien sera vraisemblablement le plus faible (croissance nulle) en raison des incertitudes économiques et politiques dans la Botte.