Les nouvelles ambitions des Galeries royales Saint-Hubert

Le temps semblait s'arrêter pour les badauds qui ont profité du spectacle son et lumière mis en scène chaque soir pendant une semaine à la fin du mois d'avril aux Galeries royales Saint-Hubert. L'occasion de célébrer avec grâce et élégance les 170 ans de cet élément emblématique du patrimoine bruxellois, situé à deux pas de la Grand-Place. Un anniversaire en forme de renouveau pour cet ensemble de 213 mètres de long, dont l'idée fondatrice de l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar était de créer un axe de passage entre des quartiers qui ne communiquaient pas. La rénovation de l'éclairage est l'un des derniers éléments de l'important plan de rénovation déployé il y a plus de 20 ans. Celui-ci touchera à sa fin d'ici trois ans. Les Galeries n'auront alors pratiquement jamais été aussi fringantes. " Mais la rénovation d'un tel joyau ne s'arrête jamais, sourit Alexandre Grosjean, administrateur délégué de la société civile anonyme Galeries royales Saint-Hubert, société qui possède l'entièreté du bâti, soit 50.000 m2. Regardez les dalles en pierre bleue sur lesquelles nous marchons. Leur épaisseur était de 15 centimètres lors de la construction des Galeries en 1847. Sur certaines dalles, il ne reste plus aujourd'hui que trois centimètres. Nous n'aurons donc pratiquement jamais fini... "

