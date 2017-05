"Les grues font enfin leur apparition à Namur"

De la fenêtre de son bureau situé place Léopold, il a une belle vue d'ensemble sur la multitude de projets qui visent à redynamiser le nord de Namur. Le fonctionnaire délégué Marc Tournay voit défiler de plus en plus de dossiers de qualité sur son bureau. Et il n'est pas vraiment mécontent d'enfin passer à la vitesse supérieure.

...