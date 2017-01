Les Belges bien placés aux Mipim Awards

Parmi les nommés belges, on retrouve Immobel, qui concours dans la catégorie "Meilleur immeuble rénové" pour le Chambon. A2RC Architects et Jaspers-Eyers Architects sont les architectes de ce projet mixte situé au coeur du centre historique de Bruxelles (50.000 m²). On y retrouvera 250 appartements & penthouses, 134 studios pour étudiants, 2 hôtels et 10.000 m² de surface de bureaux.

L'autre projet qui vaut le détour est Greenbizz, développé par Citydev. Il est nommé dans la catégorie "Meilleur complexe industriel et logistique". Cet incubateur de projets durables dessiné par Architectesassoc sprl devrait être the place-to-business de l'économie durable à Bruxelles. Toujours dans la même catégorie, on retrouve le centre de logistique européen de Nike, situé à Hamme. Jaspers-Eyers Architects est à la manoeuvre. Ce même bureau d'architectes aura une triple l'occasion de l'emporter puisqu'il est également nommé dans la catégorie "Meilleur centre d'affaires", avec le Warsaw Spire, à Varsovie. Un projet développé par Ghelamco.

Enfin, dans la catégorie "Meilleure projet de rénovation urbaine", on retrouve le projet be-MINE, situé à Beringen et développé par LRM, Democo Group, Group Van Roey, Une dizaine de bureaux d'architectes participent au redéveloppement de cet ancien site minier en tant que projet mixte (commerce, bureau et résidentiel).

Xavier Attout