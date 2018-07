Le Val Benoît à Liège, modèle de reconversion verticale

Coronmeuse, Bavière, Val Benoît voire Gastronomia. La liste des sites liégeois en voie de reconversion s'allonge chaque année. Des projets d'envergure qui s'étaleront sur une dizaine d'années et qui devraient considérablement modifier le visage de la Cité ardente. Dans cette liste, un projet concerne particulièrement le volet économique, celui du Val Benoît. L'ancien campus universitaire de l'ULg, qui s'étend sur 9 hectares, est en passe d'être reconverti en un pôle économique innovant qui mêlera, à terme, fonctions résidentielle, de bureau, culturelle et commerciale. Le centre d'affaires comptera notamment 30.000 m2. On y retrouvera 240 appartements pour des locations de courte durée, une cité des métiers et un parc ur...