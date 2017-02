Le projet du Stade national au patrimoine du surréalisme belge ?

Imaginons que vous achetiez une maison dont l'année de construction remonte à plus de 25 ans. Vous aimeriez réaliser des travaux de rénovation, mais uniquement le nécessaire. Quelles interventions sont importantes et lesquelles le sont moins ?

Le bâtiment minimaliste qui accueille le logement et le bureau de l'architecte Niko Wauters témoigne des miracles rendus possibles par une orientation judicieuse et un agencement astucieux. Compact et confortable, il répond aussi aux exigences de la construction " quasi neutre en énergie ".

Les Belges ont non seulement une brique dans le ventre, mais il est clair qu'ils investissent aussi dans la rénovation et l'aménagement de leur habitation. C'est l'un des résultats les plus frappants d'une enquête réalisée à la demande de FISA, l'organisateur de grands salons nationaux tels que Batibouw et Cocoon.