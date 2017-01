Le nouveau code wallon du territoire entrera en vigueur le 1er juin

L'annonce de cette date avait été maintes fois reportée. Une première version du CoDT - appelé à remplacer l'actuel CWATUP jugé désuet et trop complexe - avait été approuvée aux forceps en fin de législature précédente mais, jugé trop marqué Ecolo impraticable, il avait été fortement retoqué par le nouveau gouvernement PS-cdH, avant de faire à nouveau l'objet d'une âpre bataille parlementaire.

Le CoDT sera présenté au public le mardi 31 janvier prochain, dès 9H00, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

S'en suivra un programme de formation des agents communaux et régionaux ainsi que des parties prenantes jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Les administrations communales et régionales auront accès à des ateliers, exposés et à un outil d'apprentissage individuel à distance (e-Learning). Par ailleurs, plusieurs opérateurs ont été chargés d'organiser des modules de formation spécifiques pour les différents publics concernés par cette réforme.