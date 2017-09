Le projet de rénovation intitulé "The Mint" permet l'arrivée de plus de 20 nouveaux commerces, dont quelques grandes enseignes telles que Uniqlo, Kiabi, Decathlon, NYX Cosmetics, Flying Tiger et Ubiway.

La galerie commerçante se trouve face à la place de la Monnaie, à proximité de la Rue Neuve et non loin de la Grand-Place de Bruxelles.