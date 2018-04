Le groupe Jolimont a trois nouveaux hôpitaux en projet

Le projet "X3L" présenté vendredi par les instances du groupe Jolimont consiste en la construction de trois nouveaux sites hospitaliers et la rénovation-extension du site actuel de Lobbes. Un pôle médico-logistique est également prévu.

Les nouveaux sites envisagés se situeront à Nivelles, Mons et La Louvière, sur des nouveaux terrains. Le dossier finalisé sera soumis dans le cadre d'un appel à projets lancé par la ministre wallonne de la Santé, Alda Gréoli.

L'ensemble représente 1.600 lits et places, 170.000 m2, 30 salles d'opération, plus de 50 unités de soins, trois bunkers de radiothérapie et 12 scanners ou IRM. Le budget des constructions s'élève à 504 millions d'euros.

Si les emplacements précis des futurs nouveaux sites ne sont pas encore déterminés, on annonce que le site de Mons sera idéalement situé à l'Ouest de la ville, sur une surface plancher de 44.000 m2. Il comptera 465 lits et 930 places de parking. L'investissement est estimé à 142 millions d'euros.

Le site de La Louvière se développera, quant à lui, sur 57.000 m2 pour près de 600 lits et 1.200 places de parking, le tout pour un budget de 186 millions d'euros.

Nivelles verra la construction d'un site de 35.000 m2 pour 340 lits et 680 emplacements de parking, pour un budget de 115 millions d'euros.

Le site de Lobbes rénové offrira près de 200 lits sur une surface de 20.000 m2, pour une enveloppe de 22 millions d'euros. Enfin, le pôle médico-logistique représente un investissement de 39 millions d'euros pour 12.000 m2 de surface plancher.

En cas d'aboutissement du projet X3L, les cinq sites hospitaliers actuels situés à Warquignies, Mons, Jolimont, Nivelles et Tubize, seront réaffectés. Des ébauches de transformation ont été réalisées. L'objectif est que ces sites restent des points d'ancrage locaux, idéalement en lien avec la santé et le service à la personne, pouvant aller du logement à la polyclinique, la maison de repos, la résidence services ou encore l'accueil de la petite enfance. Ces services pourraient être assurés par le Groupe Jolimont et ses entités, notamment le pôle senior et le pôle enfance.

Côté calendrier, en cas d'accord de la Région wallonne, la première pierre pourrait être posée à la mi-2021. L'inauguration serait alors programmée en 2026, d'après les instance du groupe Jolimont.

Ce réseau compte aujourd'hui 5.000 travailleurs, 50 unités d'hospitalisation, 100 lits de soins intensifs et "middle care", plus de 30 salles d'opération, 12 scanners ou IRM, 60 fauteuils de dialyse, trois espaces de radiothérapie, 650 lits en maisons de repos et une centaine en résidences services. Y sont effectuées chaque année 15 millions d'analyses et 13.000 consultations par an.