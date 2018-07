"Le droit de choisir son logement"

Mais il se fait que cet avantage que l'on reconnaît à la Belgique et à quelques autres pays, certains bureaucrates européens nous le reprochent. On apprend ainsi qu'Eurostat, le département de l'Union européenne chargé des statistiques, n'a rien trouvé de mieux que de faire une analyse sur les espaces de logement dont les familles disposent en moyenne dans les différents pays de l'Union européenne, et qu'il en ressort que les Belges vivent dans " un endroit trop grand ". Des journaux, serviles, reproduisent cette constatation sans le moindre esprit critique. Nous serions même les Européens disposant du plus d'espace, après les Irlandais, les Chypriotes et les Maltais.

