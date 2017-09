Lasne, là où on tente de remonter les prix de l'immobilier

Derrière les barrières et les mauvaises herbes, on aperçoit difficilement les quelques hangars. Le site Stoquart, situé à quelques mètres du rond-point du Messager de Bruxelles à Ohain, a aujourd'hui tourné la page de son activité économique. Il est à l'abandon, faisant le bonheur des riverains. Un promoteur, la SA Parx's, basé à Grez-Doiceau, souhaite y aménager 43 appartements, sept maisons, des commerces, des bureaux et 70 emplacements de parking. Plus c'est gros, plus ça passe, dit l'adage. Il faut dire que tant qu'à profiter des prix élevés de l'immobilier lasnois, autant réaliser une belle opération financière et valoriser son terrain.

...